Notas do Flamengo: autor de golaço, De la Cruz é o destaque; veja

Com um golaço de falta, o seu primeiro com a camisa do Flamengo, o meia uruguaio De la Cruz recebeu a melhor nota da plataforma de estatísticas "Footstats". Pedro, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, foi o segundo mais bem avaliado no jogo no Serra Dourada (GO).

Veja notas