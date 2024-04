Ferroviária pressiona e arranca virada contra o Fluminense no Brasileirão

Gols e destaques

Não valeu. No finalzinho do primeiro tempo, a Ferroviária abriu o placar com Aline Gomes, mas o lance foi anulado por impedimento.

1x0. Lurdinha entrou no começo do segundo tempo e, no seu primeiro lance com bola, marcou o gol para o Flu.

1x1. Na reta final do jogo, a Ferroviária empatou com gol de Fernanda. A jogadora aproveitou a bola mal tirada pela zagueira e finalizou de primeira.

Virada. As guerreiras grenás pressionaram até sair o segundo gol com Sochor.