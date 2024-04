Joia de R$ 300 milhões do Palmeiras abdicou de férias por ano de afirmação

Luis Guilherme foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras no meio do ano passado, mas ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol que despertou muita expectativa da torcida na base. Ele atuou em 35 partidas desde que subiu e não marcou nenhum gol.

Lesões atrapalharam sequência do atleta em 2023. Em agosto, Luis sofreu um estiramento na coxa direita e desfalcou o Palmeiras por mais de um mês. Ao final da temporada, ele virou desfalque por dores musculares na coxa esquerda.

O jogador ganhou confiança da comissão técnica e foi utilizado no segundo jogo da final contra o Santos. Luis Guilherme deixou boa impressão ao entrar no segundo tempo contra o San Lorenzo no meio da semana passada, e jogou 25 minutos na decisão.

É uma felicidade imensa. Ganhando mais minutos, estar ajudando a equipe de alguma maneira, fiquei feliz. Estava entrando em campo e a torcida já estava me aplaudindo, estava feliz com a minha entrada. É agradecer pelo carinho e agradecer a comissão técnica pela confiança

Luis já chama atenção da Europa