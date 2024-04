'Invisível e infeliz': jornais franceses repercutem má fase de Mbappé

O atacante do PSG era muito aguardado e faltou ao compromisso. Não foi muito perigoso e não tomou a decisão mesmo estando envolvido no gol de Dembélé. trecho da crítica do jornal francês

Mbappé recebeu nota 3 do "L'Équipe" pelo desempenho contra o Barcelona. O atacante vem sendo cobrado por boas atuações em meio às especulações de saída do PSG.