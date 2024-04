Preparador do Palmeiras paga promessa por título e explica zica em pênaltis

O preparador de goleiros Rogério Godoy chegou ao Palmeiras em 2020 e, com o título do Campeonato Paulista do fim de semana, já soma onze taças no clube em um período curto de tempo. Ao UOL, o profissional revelou que, em caso de nova conquista, iria cumprir promessa séria: se livrar da barba, sua marca registrada desde que chegou ao Alviverde.

Para tirar ela é só em momentos especiais. Acabei fazendo uma promessa mesmo. Eram 90 anos que não se tinha um tricampeonato do Palmeiras no Paulistão. Eu achei que ia ser um jogo muito difícil. E aí fiz duas promessas, uma, tirar a barba, eu já paguei, e a outra ainda vou pagar: vou comprar algumas cestas básicas e doar lá no CT para os funcionários do clube

Rogério Godoy