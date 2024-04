'Palmeiras vai sofrer sem Endrick. Abel terá problemas', diz Trajano

Palmeiras e Abel Ferreira vão sofrer com a saída de Endrick no meio da temporada, analisou o comentarista José Trajano no Cartão Vermelho. Segundo ele, nem a volta do ídolo Dudu, que se recupera de grave lesão, vai suprir o vazio técnico deixado pela joia de 17 anos, que se transfere ao Real Madrid assim que completar a maioridade.

O Palmeiras vai sofrer. Ele é o melhor jogador do time, só tem a melhorar, está crescendo, em cada competição que entra pega mais traquejo, mais tudo. Não tem jogador do tamanho dele para entrar como substituto à altura, não é toda hora que se fabrica. Vai sofrer. O Dudu não sabemos quando volta e também não tem nada a ver com o jeito de jogar do Endrick. Quando Dudu se machucou, não vinha jogando bem, vinha até sendo questionado pela torcida. Então, o Abel vai ter problemas. Esse garoto joga muito. José Trajano

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

19h30 - Cartão Vermelho - Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos falam sobre futebol, cultura, política e muito mais.