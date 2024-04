Santos marcou mais presença que campeão Palmeiras em festa do título

Já a delegação palmeirense foi muito menos numerosa: estiveram presentes a presidente Leila Pereira, o vice Paulo Buosi e o diretor de futebol Anderson Barros, além dos premiados Abel Ferreira (melhor técnico), Endrick (craque do campeonato) e Flaco López (artilheiro da competição), Murilo, eleito um dos melhores zagueiros, não compareceu por questões pessoais.

Além dos atletas, diversos membros da comissão técnica e diretoria santista estiveram presentes, mesmo sem prêmio algum a receber. Casos do técnico Fábio Carille, do auxiliar Cuquinha, do preparador de goleiros Arzul, entre outros.

O Peixe teve direito a metade da carga do Verdão na festa, mas pareceu muito mais presente na festa do que o rival. O campeão tem direito a 100 ingressos, enquanto o vice leva 50. Leila optou por dar uma parte dos ingressos aos conselheiros do clube, tanto é que agradeceu parte deles em seu discurso de campeã,

Rômulo, meia que fez um grande Paulistão pelo Novorizontino e já é reforço do Palmeiras, foi um dos destaques da noite. O jogador de 22 anos representou seu antigo clube na premiação e levou para casa dois prêmios: foi eleito o Craque do Interior e Revelação — além de estar escalado no time ideal.

Peixe mais animado

Após o término da cerimônia, jogadores como Pituca, João Paulo e Guilherme permaneceram no salão. Do lado palmeirense, só Flaco López seguiu no local.