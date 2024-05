São Paulo vive no aeroporto e encara maratona de viagens antes de retorno ao Morumbis

Vivendo uma verdadeira maratona, o Tricolor visita o Cobresal-CHI na quarta-feira, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto, numa altitude de 2.260 metros acima do nível do mar.

As viagens no São Paulo não são de agora. Após o Choque-Rei da última segunda-feira, a equipe encarou três longas viagens em sequência. As paradas foram em Belém, Salvador e, agora, Calama.

Só depois dessa sequência o time poderá jogar de volta no Morumbis. Na próxima segunda-feira, o São Paulo recebe o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h.

Em boa fase, o Tricolor evoluiu e está invicto sob o comando de Luis Zubeldía. São cinco jogos sem derrota e quatro triunfos consecutivos fora de casa.