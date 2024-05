Rafael Paiva comenta sequência de derrotas do Vasco no Brasileirão: "Temos que ser fortes"

No jogo contra o Athletico-PR, o Vasco sofreu um duro golpe com apenas 16 minutos do primeiro tempo, quando o volante Hugo Moura impediu uma chance clara de gol e recebeu cartão vermelho direto. O Furacão marcou o gol da vitória apenas dez minutos depois do ocorrido, e Rafael Paiva falou sobre a expulsão.

"Muda muita coisa [a expulsão]. É muito difícil você prever que isso vá acontecer, são circunstâncias do jogo. Aqui [Ligga Arena], qualquer adversário acredito que sofra muito no jogo pela velocidade da bola, pelo quique da bola, então acho que ele se perdeu um pouco no tempo da bola na hora que quicou, e estrategicamente você tem entender o jogo", falou.

"Com um jogador a menos, tivemos que entender que o Athletico-PR iria tentar buscar a vantagem numérica, mas é um time muito inteligente, movimentou bastante, gerou espaço tanto pelo lado do campo nos cruzamentos, quanto nas bolas por dentro, e a gente teve que perceber o jogo para tentar se equilibrar. Acho que sofremos mais nos 10, 15, 20 minutos após a expulsão, mas conseguimos perceber o jogo e se equilibrou para defender, principalmente no segundo tempo", concluiu.

O revés mantém o Vasco com apenas três pontos, aparecendo na 17ª posição do Brasileirão. O time carioca volta a campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), diante do Vitória.