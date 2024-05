Cavaliers voltam a vencer Magic, encerram série e avançam nos playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers garantiu a última vaga nas semifinais dos playoffs da NBA. Na noite deste domingo, a equipe aproveitou a vantagem de decidir em casa o confronto com o Orlando Magic e venceu a partida decisiva por 106 a 94. Assim, fechou a série melhor de sete jogos pelo placar geral de 4 a 3.

O triunfo no mais equilibrado duelo dos playoffs até agora fez os Cavaliers avançarem às semifinais da Conferência Leste. O próximo adversário será o temido Boston Celtics, melhor time da temporada regular da NBA.

"Eu não quero parecer desrespeitoso, mas essa vitória não significa tanto. Porque não viemos aqui apenas para vencer na primeira rodada. Alcançamos um objetivo, agora temos que fazer isso de novo. Esse é o nosso padrão mental", declarou Donovan Mitchell, principal destaque dos Cavaliers.

Mitchell foi o cestinha da partida, com 39 pontos. E ainda esteve perto de um "double-double", com seus nove rebotes. Evan Mobley alcançou os dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 11 pontos e 16 rebotes. Pelo Magic, o destaque individual foi mais uma vez Paolo Banchero, autor de 38 pontos e 16 rebotes. Wendell Carter Jr. ajudou com 13 pontos.

Com o triunfo no suado duelo, o time de Cleveland ganhou confiança para o duro desafio das semifinais. Nos segundos finais do jogo, parte da torcida gritava "Queremos o Boston!", em referência ao próximo confronto do mata-mata da NBA.

"Tenho certeza de que muitos estão pensando que os Celtics vão vir aqui e vão acabar com a gente. Então, vamos manter nossa confiança em alta, vamos continuar a ser quem somos, essa é a coisa mais importante", comentou Mitchell.

O duelo em Cleveland encerrou a primeira rodada dos playoffs. Já nesta segunda a NBA inicia os duelos das semifinais, com um jogo de cada conferência.

Confira o resultado da noite deste domingo:

Cleveland Cavaliers 106 x 94 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

New York Knicks x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves