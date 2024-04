Palmeiras faz Allianz virar 'máquina de títulos' em jogos decisivos

Do temor à homenagem

Abel tinha dúvida sobre a paciência dos torcedores em caso de demora para sair o primeiro gol, como contou o colunista Danilo Lavieri. A semifinal entre Palmeiras e Novorizontino foi um jogo muito tenso. O Palmeiras marcou no segundo tempo. Antes disso, torcedores vaiaram algumas decisões em campo.

Na entrada em campo Abel viu a homenagem feita pela torcida e se emocionou. Um mosaico com a bandeira de Portugal tinha como destaque uma caravela, onde o comandante era Abel. Ela navegava pela arquibancada e as taças conquistadas pelo treinador surgiam no caminho. Os olhos do técnico se encheram de lágrimas.

O gol ainda saiu ainda no primeiro tempo e a temida pressão não veio. O início forte na segunda etapa manteve a torcida apoiando e tudo correu bem para os donos da casa com o 2 a 0 e poucos sustos.