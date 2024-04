Palmeiras tri consagra Abel Ferreira técnico com mais títulos na história

Nada de tranquilidade com a vantagem parcial que dava o título. O Santos fez um campeonato extraordinário e uma final duríssima. Aos 5 do segundo tempo, teve a chance mais clara, com Guilherme vencendo Gustavo Gómez em contra-ataque e tocando na saída de Wéverton. Com o corpo, o goleiro do Palmeiras se redimiu de todos os erros do início da campanha. Salvou o empate.

Não fosse pela capacidade de Endrick nos lances mais decisivos, Mayke mereceria ser o melhor em campo. Partida estupenda como lateral, salvou um chute de Otero em cima da linha fatal e construiu boa parte das jogadas de ataque. Também foi excelente a partida de Aníbal Moreno, muito boa de Piquerez e Wéverton merece o crédito de quem trabalhou para voltar à sua melhor forma.

Tudo assistido por 44.446 espectadores, o segundo maior público em dez anos de Allianz Parque. E com Abel Ferreira consagrado com seu décimo título, mesmo número de Osvaldo Brandão, a partir de agora os dois com mais troféus na galeria palmeirense.

O Santos é vice-campeão com retorno de sua dignidade e com a única vitória a macular a campanha quase invicta do Palmeiras

Tricampeão depois de 90 anos.