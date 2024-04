Endrick diz que 'ficha tá caindo' sobre saída e quer ser ídolo das crianças

Endrick foi o principal destaque da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Santos que significou o tricampeonato do Paulista, hoje (7), no Allianz Parque. Eleito craque do jogo, ele disse que a 'ficha está caindo' sobre saída do Verdão e que busca ser ídolo das crianças.

O que aconteceu

Endrick participou das jogadas dos dois gols, sofrendo o pênalti do primeiro — convertido por Raphael Veiga — e iniciando o lance que culminou no feito de Aníbal Moreno no segundo.

O atacante de 17 anos está prestes a deixar o clube e ir para o Real Madrid, completando negociação acertada há bastante tempo. Este foi seu último campeonato completo, a despedida de uma final.