Nicolás Larcamón é demitido do Cruzeiro após vice no Campeonato Mineiro

Todos os integrantes que foram desligados do clube tinham contrato até o fim de 2025. A comissão de Lacarmón estava na equipe há quatro meses.

A situação do treinador ficou complicada após a perda do título do Campeonato Mineiro na partida de ontem (7). O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1. Além disso, o time já havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil.

Larcamón comandou o Cruzeiro em 14 partidas, sendo sete vitórias, quatro empates e três derrotas.