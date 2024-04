Operário-PR x Grêmio: veja informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Bora, Grêmio! ???? pic.twitter.com/WTZmTSfVsP

Do outro lado, o Operário chega motivado para o confronto. Os donos da casa estão com 100% de aproveitamento no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que o objetivo do clube na competição já foi cumprido, mas nós temos a oportunidade de fazer a mais, almejar coisas maiores" disse o técnico Rafael Guanaes, que indicou mudanças por questões físicas. O duelo de volta entre as equipes será no dia 22 de maio, na Arena Grêmio.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO-PR X GRÊMIO-RS