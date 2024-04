Internacional solicita à CBF áudios do VAR em pênalti não marcado contra o Atlético-GO

O Internacional confirmou na noite desta segunda-feira o envio de um ofício à ouvidora da CBF, pedindo os áudios do VAR em um lance na partida contra o Atlético-GO, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado reclamou de pênalti em cima do zagueiro Gabriel Mercado, cometido por Rhaldney, meia do Dragão.

"O Sport Club Internacional anuncia que, conforme antecipado na noite de domingo (28/04), enviou um ofício para a ouvidoria da CBF solicitando os áudios do VAR no lance em que o zagueiro Gabriel Mercado sofre um pênalti claro do atleta Rhaldney, camisa oito do Atlético-GO. Válida pela quarta rodada do Brasileirão, a partida disputada no Beira-Rio contou com erros claros da arbitragem e de falta de protocolo do VAR", divulgou o Inter.

Após o jogo, ainda no domingo, o clube gaúcho já havia se manifestado em relação ao lance e afirmou que pediria explicações à CBF.