Bahia x Criciúma: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Em duelo de times da Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Criciúma fazem jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo SporTv e pelo Premiere.

As duas equipes alcançaram a terceira fase da Copa do Brasil com sofrimento. Tanto Bahia quanto Criciúma avançaram apenas após disputas de pênaltis.