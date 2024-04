Lázaro detalha período de adaptação e aponta diferencial do Palmeiras

Após dois meses de clube e oito jogos, o atacante Lázaro conquistou ontem seu primeiro título pelo Palmeiras, sendo titular na decisão do Paulistão. O atleta ressaltou o trabalho dos colegas de elenco e da comissão técnica alviverde ao falar sobre sua rápida adaptação.

Estou me sentindo muito bem dentro do Palmeiras. Desde que cheguei estão me tratando muito bem, jogadores, comissão e até funcionários. Faz com que você se sinta a vontade para performar cada dia mais, evoluir, aprender. Não tem maneira melhor de estar no Brasil, com grandes jogadores e um excelente treinador. Você tem de tudo para evoluir. Tive uma passagem bastante importante na Europa, aprendi várias coisas. Agora estou de volta ao Brasil com um título, que seja o primeiro de muitos Lázaro, em entrevista ao programa F90 da ESPN

Diferencial do Palmeiras: "Nesse pouco tempo que estou aqui, dá para perceber que o Palmeiras é fisicamente muito forte. Não só isso, também tem a qualidade dos jogadores. Isso é impressionante, porque se tira um jogador e põe outro você sabe que a qualidade se mantém. Quando os jogadores estão bem fisicamente, é uma coisa muito boa. O trabalho é muito bom, muito forte, faz com que a gente possa aguentar os 90 minutos no campo com intensidade, sufocando o adversário. Não é à toa que quando chega no jogo conseguimos aplicar nosso futebol, assumir o controle."