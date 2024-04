Foi pênalti para o Palmeiras? Santos tem razão? Colunistas debatem

Você daria o pênalti que abriu o caminho do título paulista do Palmeiras contra o Santos? O árbitro Raphael Claus acertou em marcar penalidade em Endrick após ser chamado pelo VAR? No Posse de Bola, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri criticaram a marcação e cobraram o áudio da conversa de Claus com o árbitro de vídeo.

Juca Kfouri: 'O VAR não tinha que intervir'

Eu teria dado o pênalti na hora, para mim houve o pênalti, mas não era para o VAR intervir. Aí as pessoas dizem: 'Mas não é possível, então você concorda que o árbitro errou e não quer que o VAR chame?'. Exatamente. Nesse caso, era uma questão de interpretação, o árbitro estava próximo do lance, mandou bater o tiro de meta e acabou, o VAR não tinha que intervir. Como não tinha que intervir no Ba-Vi, acabou causando a expulsão do Rezende pela falta do Osvaldo na entrada da área. Ele mandou seguir o jogo, não deu falta, também não seria um erro flagrante, que é aquilo que faz o VAR nascer, o erro flagrante, evitar uma monstruosidade. Nem a não marcação do pênalti no Endrick nem a não marcação da falta do Osvaldo seriam erros flagrantes, portanto, o VAR que se calasse, mas o VAR brasileiro faz questão de apitar os jogos mais do que os juízes, aparecer mais do que os jogadores e acaba se complicando, acaba sendo objeto de crítica.

Mauro Cezar: 'É um absurdo a marcação do pênalti'