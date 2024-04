Emoção e legado: Os bastidores do último título de Endrick no Palmeiras

Endrick queria muito se despedir do Palmeiras com um título e o Campeonato Paulista era a última chance. O camisa 9 foi decisivo contra o Santos, cumpriu seu objetivo e deixará uma ótima impressão final. O UOL esteve no gramado após o apito final e conta alguns bastidores da última conquista do atacante pelo alviverde.

Pai avisa: "Daqui a alguns anos devemos voltar"

Douglas Ramos, pai de Endrick, estava com toda sua família no Allianz Parque para acompanhar a última conquista do jovem pelo Palmeiras. Ele conversou com o UOL e evitou falar em "dever cumprido" de seu filho no clube, pois ele irá retornar no futuro.