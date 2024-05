Celtics vencem os Cavaliers no Jogo 5 e avançam para as finais da conferência leste

? Boston Celtics (@celtics) May 16, 2024

A partida foi dominada pela equipe celta após o início do terceiro quarto. Jayson Tatum e companhia chegaram a abrir 17 pontos de vantagem no último período. Tatum, o grande astro dos Celtics, marcou um duplo-duplo, com 25 pontos e 10 rebotes. O camisa zero também contribuiu com nove assistências.

Do lado visitante, apesar da derrota sem impor grandes dificuldades, os Cavaliers tiveram o cestinha da partida. Evan Mobley teve ótima atuação com 33 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

É a terceira vez consecutiva que Boston chega às finais da Conferência Leste. Nas duas últimas temporadas, a equipe de Jayson Tatum enfrentou o Miami Heat nesta fase dos playoffs. Em 2022, os Celtics venceram a série por 4 a 3, mas perderam as finais da NBA para o Golden State Warriors. Em 2023, reencontraram a franquia da Flórida e desta vez perderam no Jogo 7.

Agora os Celtics aguardam os vencedores da série entre New York Knicks e Indiana Pacers. A equipe de Nova York lidera por 3 a 2 e pode fechar a série nesta sexta-feira. Os times entram em quadra a partir das 21h30 (de Brasília).