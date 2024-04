Torcedores do Vitória espalham sardinhas em torno da Fonte Nova; veja

Clima de rivalidade em Salvador: torcedores do Vitória espalharam quilos de sardinha nas ruas próximas à Fonte Nova, palco da final do Campeonato Baiano neste domingo (7). O gesto foi uma provocação ao Bahia, apelidado de sardinha pela torcida rival.

O que aconteceu

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver um torcedor despejando os peixes na via no entorno do estádio.

Com os pés, o homem espalha os peixes, armazenados na carroceria de uma carreta. Ao fundo, aparece a Arena Fonte Nova.