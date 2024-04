Contratado pelo Fla, Carlinhos sente lesão um dia antes da apresentação

Carlinhos tem exames médicos e apresentação no Flamengo marcados para esta segunda-feira (8).

Classificação e jogos Carioca

O novo contratado do Flamengo não foi inscrito na Libertadores e naturalmente já estaria fora do jogo de quarta-feira (10), diante do Palestino do Chile.

Com isso, o jogador terá a semana inteira para avaliar o grau de uma possível lesão e poderia estar à disposição de Tite para a estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (17), contra o Atlético-GO.