Delegação do Flamengo é recebida com protestos no Rio de Janeiro depois de derrota na Libertadores

Bruno Henrique foi o único jogador do Flamengo que parou para conversar com os torcedores.

O camisa 27 ouviu as cobranças e disse que o time vai melhorar.

Gérson e o lateral direito Wesley foram os mais criticados pela torcida no local. O técnico Tite e seu auxiliar Matheus Bachi não saíram junto com o resto da delegação e foram direcionados a seguir por outro lugar.

Com a derrota no Chile, o Flamengo cai para a 3ª posição no grupo E, com quatro pontos conquistados. O líder do grupo é o Bolívar, que ainda joga no rodada, com nove pontos, seguido pelo Palestino com seis. O clube carioca vai buscar a classificação nas últimas duas rodadas, jogando dentro de casa.