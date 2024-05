Gol no Paraguai reforça posição de Yuri Alberto como principal atacante do Timão em 2024

Alvo de críticas no Corinthians desde o ano passado, o atacante Yuri Alberto apresenta bons números em 2024. Autor de um dos gols no triunfo contra o Nacional, do Paraguai, nesta terça-feira, o atleta se consolida como a grande opção ofensiva do Timão no ano.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians em 2024. Marcou 9 gols em 19 partidas (15 delas disputadas como titular da equipe). Seu desempenho, por enquanto, é muito melhor em relação ao no passado, quando fez 15 tentos em 63 apresentações.