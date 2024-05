Thiago Silva faz pedido à torcida do Fluminense em reencontro

O zagueiro Thiago Silva ainda tem os últimos compromissos com a camisa do Chelsea na temporada 2023/24, mas já faz uma previsão da volta ao Fluminense, com quem fechou contrato até o meio de 2026. Assim, o jogador usou as redes sociais - em vídeo publicado nesta quarta-feira - para fazer um pedido aos torcedores.

"Eu gostaria que vocês cantassem essa música em nosso encontro: 'Guerreiro da zaga Tricolor, raça, habilidade e vigor... Thiago Silva é Rei, jamais esquecerei, o mito que a torcida consagrou", afirmou.