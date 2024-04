De Bruyne faz dois, City vira sobre o Crystal Palace e cola no Liverpool

2x4 - Gol do Crystal Palace. Já no fim do segundo tempo, Olise cruzou a bola na grande área e Édouard desviou para a rede.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace 2 x 4 Manchester City

Data: 06/04/2024

Local: Selhurst Park

Hora: 8h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gvardiol (MCI),

Cartões vermelhos:

Gols: Mateta (CRY), aos 4' do 1º tempo (1-0); De Bruyne (MCI), aos 14' do 1º tempo (1-1); Lewis (MCI), aos 3' do 2º tempo (1-2); Haaland (MCI), aos 20' do 2º tempo (1-3); De Bruyne (MCI), aos 24' do 2º tempo (1-4); Édouard (CRY), aos 42' do 2º tempo (2-4)

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Ward e Andersern; Mitchell (Clyne), Munoz, Hughes (Ahamada) e Wharton; Ayew (Olise), Mateta (Édouard) e Eze (Schlupp). Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Ortega; Gvardiol (Akanji), Ruben Días, Stones e Lewis; Rodri (Kovacic), Grealish, De Bruyne e Bobb; Álvarez (Matheus Nunes) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.