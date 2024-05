Galo domina Sport, vence bem e encaminha vaga na Copa do Brasil

As equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, na Ilha do Retiro. O Atlético-MG se classifica com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Com a vitória, o Atlético-MG chegou a 10 jogos de invencibilidade. A última vez que a equipe foi derrotada foi em 17 de março (2 a 1 para o América-MG).

Já o Sport viu cair uma invencibilidade de 13 jogos. Campeão pernambucano e semifinalista da Copa do Nordeste, a equipe não era derrotada desde 24 de fevereiro (1 a 0 para o Náutico).

O Sport tem o Coritiba como próximo adversário. A equipe pernambucana visita os paranaenses na próxima sexta-feira (3), pela Série B.

O Atlético-MG tem o Fluminense, fora de casa, como próximo compromisso. As equipes se enfrentam pelo Brasileirão no próximo sábado (4).

Como foi o jogo

Muito superior no primeiro tempo, o Galo marcou duas vezes, mas só uma valeu. Desde os primeiros minutos, o Atlético-MG se impôs e, variando muito as jogadas, criou boas chances. Scarpa e Zaracho marcaram, mas só o gol do argentino valeu. Depois de abrir o placar, o Galo continuou melhor, mas diminuiu o ritmo, garantindo a vantagem mínima para o segundo tempo.