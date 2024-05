Balanço da SAF do Vasco mostra redução da dívida e aumento de receita

A SAF do Vasco apresentou seu primeiro balanço financeiro. Os números mostram uma redução da dívida e um aumento nas receitas. O documento já está disponível no site oficial do clube.

O que aconteceu

O Vasco acumulou, em 2023, uma receita de R$ 364 milhões, quase três vezes mais que em 2022. Foram considerados somente valores referentes a patrocínios, vendas de jogadores, sócio-torcedor, bilheteria e etc. A SAF não quis incluir no balanço os mais de R$ 100 milhões da Liga e nem os R$ 310 milhões do aporte da 777 previstos em contrato. O objetivo foi o de não "maquiar" o documento e dar mais transparência. O Botafogo, por exemplo, incluirá a verba da Liga.

Katia dos Santos é a diretora financeira (CFO) da SAF do Vasco Imagem: Kamila dos Santos

Da dívida herdada de cerca de R$770 milhões, foram pagos R$ 210 milhões, sendo R$90 milhões em 2022 e R$120 milhões em 2023. Porém, por conta dos juros e correções financeiras, a redução líquida foi de R$ 60 milhões.