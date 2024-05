Cantor e influenciador brigam em amistoso de artistas de São Paulo x Rio

O cantor Hariel e o influenciador Xurrasco entraram em conflito no início do Duelo dos MCs, amistoso beneficente contra a fome disputado no Canindé.

O que aconteceu

A confusão começou após falta dura de Messão em Hariel, que foi ao chão com seis minutos de bola rolando. O time do Rio havia acabado de inaugurar o placar com RD.

Xurrasco comemorou na cara de Hariel, que se levantou e agrediu o adversário com um pontapé. O influenciador caiu após ser atingido, outros jogadores se envolveram e teve início um bolinho no meio de campo. A cena foi gravada pela transmissão da CazéTV.