Com Gabigol de volta, Flamengo encerra preparação para estreia na Copa do Brasil

Na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo, com Gabigol de volta, encerrou a preparação para estrear na Copa do Brasil, contra o Amazonas, pela terceira rodada da competição. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Pelo lado do time carioca, o comandante Tite terá que lidar com alguns desfalques, já que Everton Cebolinha, Erick Pulgar e Arrascaeta estão se recuperando de suas respectivas lesões.

No entanto, por outro lado, foi anunciado que a defesa de Gabriel Barbosa conseguiu o efeito suspensivo para a suspensão do atacante. Assim, o atleta, que estava suspenso há um mês pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), está liberado para jogar.