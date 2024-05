Atlético-MG ganha do Sport e abre vantagem por ida às oitavas da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG venceu o Sport por 2 a 0, na Arena MRV. Os gols do Galo foram marcados por Zaracho, na primeira etapa, e Guilherme Arana, já no segundo tempo.

Agora, com a vantagem de dois gols, pelo duelo de volta, o Atlético-MG enfrentará o Sport apenas no dia 22 de maio, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Quem avançar neste duelo, conhecerá seu adversário nas oitavas de final por meio de sorteio.

O Galo volta a campo, neste sábado, para enfrentar o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Sport, nesta sexta-feira, visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 20h30, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.