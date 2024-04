Sonho de Corinthians e Botafogo, atacante 'some' na Europa e quase não joga

A concorrência é pesada para Rollheiser. O argentino que atua pelos lados do campo concorre com Di María, David Neres, Rafa Silva, Tiago Gouveia e João Mário. Todos eles têm mais minutos que ele neste período.

O cenário atual é diferente do que ele estava acostumado. Na temporada passada, Rollheiser foi titular absoluto do Estudiantes, atuou em 57 jogos, marcou 12 gols e deu sete assistências.

Benjamín Rollheiser, do Benfica, durante jogo contra o Gil Vicente pelo Campeonato Português Imagem: Gualter Fatia/Getty Images

Sonho de Corinthians e Botafogo

Rollheiser foi um dos nomes mais comentados no Brasil no começo da última janela de transferências no Brasil. Corinthians e Botafogo demonstraram interesse e chegaram a negociar com o Estudiantes.

O Corinthians queria o jogador para ser uma das estrelas do novo elenco montado pela gestão de Augusto Melo. A negociação com o Estudiantes foi difícil, e o Timão não conseguiu convencer os argentinos.