Fluminense desembarca no Chile para confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores; veja relacionados

Nesta terça-feira, o Fluminense desembarcou no Chile, onde enfrenta o Colo-Colo, pela Libertadores da América, nesta quinta-feira.

Para o este duelo, o atacante Keno estará à disposição do Tricolor Carioca. O atacante está totalmente recuperado de uma entorse sofrido no tornozelo esquerdo e viajou com a delegação para o Chile. Keno não entra em campo desde o dia 16 de março, no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, pela final do Campeonato Carioca.