Com três expulsos, Botafogo-SP empata sem gols com Mirassol e segue sem vencer na Série B

Nesta terça-feira, em jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu o Mirassol no Estádio Santa Cruz e empatou sem gols.

Assim, com a igualdade no placar, os mandantes, que ainda contaram com as expulsões de Lucas Vinicius, Bernardo Schappo e Wallison, chegaram a três pontos na 13ª colocação e seguiram sem vencer na competição nacional. Por outro lado, o Mirassol, que bateu o Ceará na rodada anterior, chegou a quatro na 11ª posição.

Por fim, o Botafogo-SP retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada da Série B. Pelo lado do Mirassol, o time joga com o Paysandu no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.