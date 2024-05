Cruzeiro vence Alianza-COL e dorme na segunda colocação de seu grupo pela Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, no Estadio Armando Maestre Pavajeau, o Cruzeiro venceu o Alianza-COL por 3 a 0 e assumiu, de forma provisória, a segunda colocação do Grupo B pela Copa Sul-Americana. Os gols da equipe de Minas Gerais foram marcados por Arthur Gomes e Lucas Silva.

Agora, com seis pontos, a Raposa sobe para a segunda posição de seu grupo. O Unión La Calera, na terceira colocação com quatro pontos, ainda joga na rodada e pode retomar a vice-liderança. O Alianza-COL, por sua vez, permanece na lanterna com apenas uma unidade.

Neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Já o Alianza-COL, no dia 16, às 23h, visita a Universidad Católica-EQU, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, no Estadio Olímpico Atahualpa.