Fabrício Bruno e Everton Cebolinha admitem momento difícil e apostam em fator casa para o Flamengo

Com quatro pontos, o Rubro-Negro precisa vencer seus dois últimos jogos da fase, ambos no Maracanã, contra Bolívar-BOL e Millonarios-COL, e torcer por um tropeço do Palestino, que enfrentará as mesmas equipes, mas fora de casa.

"Momento muito difícil, momento instável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, rever o que a gente tá fazendo de errado. Viemos de jogos muito abaixo mas não há tempo para lamentar. Vamos tentar usar o fator casa de forma positiva como tem sido em toda a temporada", pontuou o atacante Everton Cebolinha.