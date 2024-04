Novidade no UOL: Melhores Mementos fala de futebol com bom humor

O botafoguense Gustavo Chagas concorda com a história de que há coisas que só acontecem com o time dele. Essa é positiva: "Eu sempre tive a impressão de que as pessoas acham os botafoguenses mais legais. Eu queria que olhassem pra mim e soubessem que eu sou botafoguense". Ele conta como pensa o programa. "O humor não pode ficar muito amarrado, senão não rola. Ter liberdade é primordial"

Se liga onde achar os Melhores Mementos:

Toda terça às 10h no YouTube do UOL Esporte, logo depois do UOL News Esporte.

De sexta às 19h no YouTube do UOL Esporte, coladinho com o Fim de Papo.

*com informações de Lola Ferreira