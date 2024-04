Hernan: Jogadores do Botafogo não se abalam com acusações de Textor

Os jogadores do Botafogo não se abalam internamente com as acusações de John Textor sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro, informou André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, lideranças do elenco do Botafogo separam a derrota em casa na estreia da Libertadores do momento conturbado em função das acusações sem provas de Textor. Comandado pelo interino Fábio Matias, mas já sob os olhares do novo treinador, o português Arthur Jorge, o Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla-COL, com três gols sofridos no 1º tempo.