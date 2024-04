Rivaldo quer Endrick como titular do ataque na seleção brasileira

O ex-jogador da seleção brasileira Rivaldo afirmou, em entrevista à Betfair, que Endrick deve ser titular do ataque do Brasil e assumir a camisa 9.

Eu acredito que o Dorival tem que colocar ele como titular e dar a camisa 9 para ele e esperar, porque ele tem um futuro brilhante e, tempo ao tempo, ele vai muito longe ainda com a camisa da Seleção e no Real Madrid

Sobre a final do Campeonato Paulista, Rivaldo acredita que mesmo com a vitória do Santos na ida, ambas as equipes tem a mesma chance de serem campeãs.