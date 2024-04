Santos e Neymar projetam juntos retorno do craque e preparação pra Copa

Santos e Neymar traçam plano para retorno de craque para o Brasileirão de 2025 visando preparação para a Copa.

O que aconteceu

A diretoria do Peixe e Neymar estão alinhando em conjunto o retorno do craque para a próxima temporada, também pensando no período Copa. A ideia é que o jogador se reaproxime do povo brasileiro em meio as atuações no clube do coração.

Neymar quer reconquistar o carinho e simpatia de alguns e se mostrar todos os dias por meio do futebol brasileiro. Em contrapartida, o Peixe quer repatriar o ídolo e reviver o período áureo do jogador no Santos.