Sem Vini Jr., Rodrygo brilha e dá vitória ao Real Madrid sobre o Bilbao

Sem Vini Jr., o Real Madrid contou com o brilho de Rodrygo para vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0 e se manter líder isolado do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro foi autor de dois bonitos gols no Santiago Bernabéu.

Vini Jr. suspenso. O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi desfalque por estar cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto foi o marroquino Brahim Díaz.

Militão retorna aos gramados. O zagueiro brasileiro Éder Militão retornou aos gramados após sete meses afastado por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo justamente em uma partida contra o Athletic Bilbao. Ele entrou nos acréscimos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida do Real Madrid.