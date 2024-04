Mbappé se irrita após substituição em jogo do PSG; veja

O substituto de Mbappé fez o gol da vitória. Aos 40 minutos, Gonçalo Ramos aproveitou assistência de Asensio e marcou o segundo gol do PSG, que venceu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, quando a equipe já tinha um jogador a menos - o brasileiro Beraldo foi expulso.

O técnico Luís Enrique disse que não liga as opiniões sobre suas substituições. O treinador ressaltou que tem o papel de tomar este tipo de decisão e garantiu que sempre fará isso enquanto estiver no PSG.

Mbappé publicou uma foto enigmática no Instagram após o jogo. O atacante escolheu uma imagem em que aparece cabisbaixo, deixando o gramado com o uniforme do PSG, com a braçadeira de capitão em mãos. Ele não escreveu nada.

Apesar da polêmica, o PSG segue vivo nas principais competições da temporada. O clube é líder do Campeonato Francês com 12 pontos de vantagem para o Brest, segundo colocado (62 a 50), está na semifinal da Copa da França (contra o Rennes), e nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa (contra o Barcelona).

Além disso, Mbappé é o grande nome do time na temporada. Em 38 jogos pelo clube em 2023/24, são 38 gols e oito assistências.