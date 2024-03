PSG supera expulsão de Beraldo, vence Olympique e dispara no Francês

Na próxima rodada, o Olympique visita o Lille, enquanto o PSG recebe o Clermont

Classificação e jogos Francês

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio entre Olympique e PSG, mas sem alteração no placar. Os visitantes começaram um pouco melhor — e tiveram mais a bola na etapa inicial —, mas foram os donos da casa que tiveram maior volume no ataque. As equipes até conseguiram criar chances, mas faltou capricho no momento de finalizar as jogadas.

As oportunidade mais perigosas do jogo foram com Veretout, que fez a bola passar perto da trave, e Dembélé, que quase fez um golaço em jogada individual.

O brasileiro Beraldo foi expulso. No fim do primeiro tempo, ele cometeu falta em Aubameyang em disputa em velocidade. O VAR entendeu que o lance tinha de ser analisado — o zagueiro seria o último homem e Aubameyang estaria indo na direção do gol. Após revisão, o árbitro mostrou vermelho.