Após ofensa e mal-estar, Abel e Belmonte se abraçam antes de clássico no Morumbis

Também após o Choque-Rei pelo Paulista, outros membros do São Paulo criticaram duramente as decisões da equipe de arbitragem. Logo após a partida, o presidente Julio Casares também estendeu as críticas ao técnico do Verdão, indicando influência do treinador nas decisões do árbitro.

Naquela ocasião, o técnico Abel Ferreira não pôde conceder sua entrevista coletiva pós-jogo, já que a sala foi vetada para o treinador, com o clube tricolor alegando que não recebe uma estrutura adequado quando vai o Allianz, o que é negado pelo Verdão. A fim de alinhar essas questões, São Paulo e Palmeiras se reuniram com a Federação Paulista de Futebol e ficou garantido que Abel poderá usar a sala de imprensa do Morumbis.