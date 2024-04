São Paulo terá trio de zaga e Bobadilla, e Palmeiras vai com Marcos Rocha e Estêvão; veja escalações

Já do outro lado, Abel Ferreira abriu mão dos três zagueiros e optou por colocar Marcos Rocha no time titular, enquanto Mayke vai para o banco: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Flaco López.

O técnico Abel Ferreira segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do volante Zé Rafael, que faz um cronograma específico em recuperação de uma lombalgia.

Com três pontos, o São Paulo ocupa o 16º lugar na tabela do Brasileirão. Até o momento, a equipe sofreu duas derrotas e somou uma vitória. Enquanto o Palmeiras, com uma vitória, uma derrota e um empate, soma quatro pontos e está em 14º lugar.