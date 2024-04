Pedro Henrique sofre lesão na coxa direita e desfalca o Corinthians por três semanas

O atacante Pedro Henrique teve confirmada nesta segunda-feira uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita e desfalca o Corinthians pelas próximas três semanas. A informação foi apurada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Timão, em nota, há pouco.

Pedro Henrique entrou em campo contra o Fluminense com uma bandagem na região da lesão, o que indica que já sentia um desconforto. Ele foi substituído logo aos oito minutos do primeiro tempo, dando lugar a Gustavo Mosquito.

Com a confirmação da lesão, Pedro Henrique deve perder os próximos jogos do Corinthians, entre eles os dois diante do América-RN, pela Copa do Brasil. O atacante também deve perder todos os compromissos da fase de grupos da Sul-Americana e retornar apenas contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 25 de maio.