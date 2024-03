Meia suspenso do Newcastle é acusado de 50 violações devido a apostas

O jogador já está suspenso até agosto de 2024 devido a envolvimento com apostas. Tonali foi banido do futebol pela Federação Italiana de Futebol por 10 meses, em decisão referendada pela Fifa e com efeito global. O meio-campista burlou as regras em seu período como atleta do Brescia e do Milan, apostando inclusive em vitórias dos próprios clubes.

O Newcastle se posicionou oficialmente sobre o tema. Os Magpies declararam em nota que "Sandro continua a corresponder integralmente às investigações relevantes e segue com o apoio total do clube."

O período da suspensão vigente a Tonali já é menor que o imposto inicialmente. O jogador seria banido por 18 meses, mas fez acordo com a Federação Italiana. Oito meses da pena foram convertidos em tratamento para vício em apostas.

Tonali fez apenas 12 jogos na atual temporada pelo Newcastle. Contratado por 64 milhões de euros (R$ 344 milhões na cotação atual) junto ao Milan, o italiano chegou com status de principal reforço para a disputa da Liga dos Campeões.