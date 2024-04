Liverpool vira, mas cede empate ao West Ham e tropeça na briga pelo título do Inglês

Neste sábado, no Estádio Olímpico de Londres, Liverpool e West Ham protagonizaram um grande duelo, que terminou empatado em 2 a 2, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Robertson e Soucek (contra) marcaram os gols dos visitantes, enquanto Bowen e Antonio balançaram as redes para os donos da casa.

Com o empate, o Liverpool desperdiçou a oportunidade de encostar na liderança do Inglês. A equipe comandada por Jurgen Klopp ocupa a terceira posição com 75 pontos e possui um jogo a mais que o líder Arsenal e dois que o vice Manchester City.

O West Ham permanece na oitava colocação com 49 pontos. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado nesta rodada caso o Chelsea vença seu jogo.