Auditor do tribunal nega perseguição a Gabigol: 'Ninguém inventou a pena'

Gabigol precisará cumprir cerca de 1 ano da punição caso o recurso não seja aceito. O tempo começa a contar da data do exame, em abril de 2023.

Houve uma demora entre a promotoria fazer a acusação e chegar no tribunal antidopagem. Um outro artigo, o 163, diz que entre a denúncia e o julgamento, se houver um atraso significativo sem que isso parta de algum motivo do atleta, a pena vai ser cumprida a partir do dia da coleta dos exames. Por isso ele vai ter que cumprir até abril do ano que vem. Não houve participação do atleta na demora, então ele tem esse direito Ivan Pacheco

O recurso ao CAS pode levar cerca de seis meses até ser concluído, o que faria Gabigol perder toda temporada. Por isso, a defesa do jogador tenta um efeito suspensivo para que ele possa jogar enquanto aguarda.

O que diz o Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada."

O que diz Gabigol

"Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude no exame antidoping.